У Львові судили 24-річного уродженця Авдіївки за сексуальне насильство над дитиною. Суд призначив йому п’ять з половиною років позбавлення волі. Про це у четвер, 19 грудня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі. ZAXID.NET вдалося з’ясували, що злочин вчинив Ігор Приймак.

Прокурори в суді довели, що у липні 2024 року в одному з гуртожитків Львова, де проживають внутрішньо переміщені особи, обвинувачений вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо восьмирічного хлопчика.

Зазначимо, більше деталей справи у прокуратурі не розголошують, закрита інформація щодо цієї справи і в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Сихівський районний суд міста Львова визнав чинним 24-річного уродженця Авдіївки у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 КК України). Йому призначено покарання – п’ять років і шість місяців позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.