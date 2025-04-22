Під час обстеження у лісництві «Шипот» виявили 114 пнів свіжозрубаних дерев бука віком до 200 років

Екологічна прокуратура відкрила кримінальну справу через незаконну вирубку пралісу під час будівництва дороги, що веде до полонини Руна. Правоохоронці подали в суд на ДП «Ліси України» з вимогою погодити створення пралісової пам’ятки природи у лісництві «Шипот».

Як повідомили в Офісі генпрокурора 20 квітня, під час огляду місця незаконної рубки на ділянці 0,5 га виявлено 114 пнів свіжозрубаних дерев бука віком до 200 років. Підставою для проведення робіт був лісорубний квиток, виданий у лютому 2025 року.

«Попри наявність висновку про статус пралісів, у лісництві “Шипот” ДП “Ліси України” здійснено вирубку дерев під будівництво лісової дороги, яка веде до полонини Руна. Територія, де проводиться рубка, є пралісами та входить до складу спроєктованої пралісової пам’ятки природи загальнодержавного значення “Праліси лісництва “Шипот”. Вирубка там дерев є грубим порушенням законодавства, адже у пралісах суворо забороняється будь-яка діяльність, повʼязана із втручанням в життя екосистеми», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі нагадали, що у 2019 році наукові установи та екологічні організації обстежили унікальний ландшафт загальною площею понад 860 га, офіційно визнали цю територію пралісами, а висновок погодив директор колишнього Перечинського лісгоспу. Однак у 2024 році ДП «Ліси України» безпідставно відмовило у погодженні створення пралісової пам’ятки природи.

Наразі Ужгородська окружна прокуратура пред’явила позов до Київського окружного адміністративного суду в інтересах держави з вимогою зобов’язати ДП «Ліси України» погодити створення пам’ятки. За незаконну вирубку у заповідних лісах відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України. Санкція статті передбачає від 25,5 тис. до 34 тис. грн штрафу або обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або ув’язнення на той самий строк.

Нагадаємо, 15 квітня Всесвітній фонд охорони природи оприлюднив супутникові знімки нової дороги у лісництві «Шипот», для зведення якої знищили частину пралісу поблизу полонини Руна. У ДП «Ліси України» відповіли, що дорога необхідна для проведення лісогосподарських робіт, охорони і захисту лісів, а проєкт, замовлений карпатською філією держпідприємства, пройшов всі необхідні погодження. Перед цим депутати Тур’є-Реметівської сільської ради дозволили збудувати на Полонині Руна 30 вітрогенераторів.