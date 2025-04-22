Команда «Дії» шукає людей, які першими протестують послугу та дадуть відгук розробникам

У застосунку «Дія» запровадять послугу із заміни технічного паспорта автомобіля. Розробники запускають бета-тестування нового сервісу. Про це у вівторок, 22 квітня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У «Дії» буде нова послуга для автовласників, протестуйте її першими. Якщо ви втратили або пошкодили техпаспорт, змінили дані чи хочете змінити номерний знак – не проблема, уже скоро можна буде зробити це за кілька кліків», – розповів Федоров.

Наразі команда «Дії» шукає людей, які першими протестують послугу та дадуть відгук розробникам.

«Долучайтеся до бети, якщо ви старше 18 років, є власником авто, маєте свідоцтво про реєстрацію та біометричний документ в «Дії», – додав міністр.

Щоб стати тестувальником нової послуги у застосунку, треба зареєструватися за посиланням.

Нагадаємо, у застосунку цифрових держпослуг «Дія» також планують запустити складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Для цього використовуватимуть штучний інтелект.