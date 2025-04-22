Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці Запоріжжя

Російські війська у вівторок, 22 квітня атакували Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа в одному з районів міста. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Відомо, що об 11:29 було зафіксовано загрозу застосування керованих авіаційних бомб для Запорізької області, а вже через 2 хв, об 11:31, надійшло повідомлення про вибухи в регіоні.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

«Двоє людей поранені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждалих доправляють до лікарні», – йдеться у дописі.

Пізніше голова ОВА повідомив, що 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.

Доповнено о 13:07. Кількість постраждалих збільшилась до 13, серед них є двоє дітей. Федоров уточнив, що росіяни обстріляли Запоріжжя 2 КАБами. Один із них влучив по інфраструктурному об’єкту, інший – по густонаселеному району та житловому будинку.

Доповнено о 13:54. Кількість постраждалих збільшилася до 15 мешканців.

«Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні», – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, пізно ввечері у понеділок, 21 квітня, російські війська атакували ударними дронами Одесу, внаслідок чого постраждали 3 людини.