Російські війська здійснили авіаудар по Запоріжжю, є загибла
Внаслідок атаки постраждали люди
Російські війська у вівторок, 22 квітня атакували Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа в одному з районів міста. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Відомо, що об 11:29 було зафіксовано загрозу застосування керованих авіаційних бомб для Запорізької області, а вже через 2 хв, об 11:31, надійшло повідомлення про вибухи в регіоні.
Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
«Двоє людей поранені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждалих доправляють до лікарні», – йдеться у дописі.
Пізніше голова ОВА повідомив, що 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.
Доповнено о 13:07. Кількість постраждалих збільшилась до 13, серед них є двоє дітей. Федоров уточнив, що росіяни обстріляли Запоріжжя 2 КАБами. Один із них влучив по інфраструктурному об’єкту, інший – по густонаселеному району та житловому будинку.
Доповнено о 13:54. Кількість постраждалих збільшилася до 15 мешканців.
«Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні», – зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, пізно ввечері у понеділок, 21 квітня, російські війська атакували ударними дронами Одесу, внаслідок чого постраждали 3 людини.