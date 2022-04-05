Посольство Туреччини, діяльність якого у березні було перенесено до Чернівців у зв’язку з воєнними діями Росії проти України, повернулося до Києва, йдеться у його заяві, опублікованій у вівторок, 5 квітня.

«Тимчасово ми перенесли свою діяльність до Чернівців, що стали нашим логістичним робочим центром. А сьогодні ми повернулись до своєї домівки, до Києва. Від завтра [6 квітня] ми продовжимо роботу, включно з наданням консульських послуг, у своїй будівлі за адресою вул. Панаса Мирного, 22», – повідомили турецькі дипломати.

Туреччина була однією з тих країн, які не переносили свої посольства з Києва до початку війни, в той час, як багато посольств переїхали до Львова за кілька днів до її початку. Рішення тимчасово перенести посольство до Чернівців турецька влада ухвалила на шістнадцятий день війни через зростання загрози нападу росіян на Київ.

Наразі Київську область звільнено від росіян, однак існує загроза ракетних ударів по Києву.