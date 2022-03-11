Посольство перенесли в Чернівці у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Києві

Туреччина переносить своє посольство з Києва до Чернівців. Про це у четвер, 10 березня, у коментарі державним ЗМІ повідомив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Білгіч, пише Reuters. Таке рішення МЗС прийняло на тлі загрози нападу російських військ на столицю України.

«Туреччина переносить своє посольство в Києві в місто Чернівці на тлі повідомлень про запланований напад Росії на українську столицю», – йдеться в заяві Танжу Білгіча.

За словами речника МЗС Туреччини, Анкара наразі працює над евакуацією своїх громадян з України.

У Києві наразі залишається посол Польщі Бартош Ціхоцький, 4 березня він заявив, що його від’їзд зараз означав би удар по моральному духу українців. Натомість посольства низки країн вже переїхали з Києва до Львова.

Зазначимо, вчора, 10 березня, в турецькому місті Анталія відбулися переговори глав МЗС Дмитра Кулеби й Сергія Лаврова щодо гуманітарного коридору з Маріуполя та припинення вогню на 24 години. Розмова між дипломатами тривала півтори години, проте Росія не погодилась на пропозицію України.

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