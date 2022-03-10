Дмитро Кулеба зустрівся з Сєргєєм Лавровим в Анкарі у четвер, 10 березня

Голови МЗС України та Росії обговорили в Анталії питання гуманітарного коридору з Маріуполя та припинення вогню на 24 години. Стосовно другого питання Росія назустріч не пішла, повідомив під час брифінгу голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Сторони на переговорах в Туреччині представляли очільники МЗС Росії та України, Сергєй Лавров та Дмитро Кулеба. Переговори відбулися за присутності посередника – глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу. Розмова між дипломатами тривала півтори години.

Як повідомив після зустрічі Дмитро Кулеба, голови МЗС обговорили два питання: гуманітарні коридори з Маріуполя та можливість припинення вогню на 24 години для вирішення гуманітарних питань.

«Щодо першого питання я сподіваюсь, що міністр Лавров проведе комунікацію з тими, хто ухвалює в Росії такі рішення і гуманітарний коридор таки запрацює. Я зберігаю надію, що Російська Федерація суто з людських міркувань, співчуття до тих, хто страждає від їхніх куль і бомб у Маріуполі, у тому числі немовлят, дозволять функціонувати гуманітарному коридору з Маріуполя», – сказав Кулеба.

Він також повідомив, що домовитись про припинення вогню з Росією не вдалося. Країна-агресор продовжує висувати неприйнятні для української сторони умови.

«Ми не можемо зупинити війну, якщо в країни, яка здійснила агресію, не мають бажання цього робити. Сьогодні я почув, що припинення вогню прив’язане Росією до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України. У зв’язку з цим я хочу підтвердити, що Україна не здалася не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення. Але поки їх немає, ми будемо самовіддано захищати нашу землю, наших людей від російської агресії», – сказав Кулеба і додав, що готовий продовжити перемовини в Туреччині.

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