Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність вести переговори з Путіним, але без ультиматумів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори з Росією та, зокрема, Владіміром Путіним щодо забезпечення миру. Зеленський готовий обговорити умови завершення бойових дій на території України та знайти компроміс, але без ультиматумів. Про це він розповів в інтерв’ю ABC News.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці готові вести діалог з РФ, але не готові капітулювати. За словами Зеленського, він готовий до переговорів щодо майбутнього самопроголошених «ЛНР» та «ДНР» на Донбасі, втім думка мешканців цих територій має бути врахована.

«Я говорю про гарантії безпеки. Щодо пунктів щодо тимчасово окупованих територій, цих невизнаних "республік", які ніхто не визнав крім Росії, ми могли б вести перемовини і знайти компроміс щодо того, як ці "республіки" далі житимуть. Але що важливо для мене, це люди на цих територіях, чи хочуть вони бути частиною України і хто в Україні скаже, що він хоче, щоб ці території були з нами. Питання набагато важче ніж просто визнання цих республік, це черговий ультиматум, а ми не готові до ультиматумів», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Путін зараз здатен зупинити війну і що президент РФ має нарешті розпочати діалог.

«Що має бути зроблено, це щоб президент Путін почав говорити, почав діалог, щоб вийшов з тої інформаційної бульбашки, без кисню, в якій він перебуває», – вважає Зеленський.

Зеленський також прокоментував перспективи України щодо вступу в НАТО, зазначивши, що не випрошуватиме членство в Альянсі навколішки.

«Щодо НАТО я охолов щодо цього питання вже давно, після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове приймати Україну. Альянс боїться суперечливих кроків та конфронтації з Росією. Ми не хочемо бути країною, яка випрошує щось на колінах. Я не хочу, щоб ми були такою країною, а я таким Президентом», – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що зараз найважливішим для України залишається закриття неба, оскільки росіяни постійно атакують мирне населення авіаударами.

«Проблема в тому, що на одного українського солдата в нас 10 російських солдатів, а на один український танк, в нас 50 російських танків, але ми їх знищуємо, і ця прірва скорочується. Питання як довго ми зможемо стояти? Багато речей залежить не тільки від нас. Ми будемо стояти, і навіть якщо вони зайдуть в наші великі міста, вони зіштовхнуться з народним опором, з народною війною і ніхто не віддасть нашу незалежність. Сьогодні війна тут, а завтра буде в Литві, потім Польщі, потім в Німеччині. Це дуже серйозно. США далеко, але за останні дні в мене відчуття, що Сполучені штати, ближчі до нас», – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Володимир Путін відмовляється від прямих переговорів з ним щодо миру в Україні. 7 березня у Білорусі пройшов третій раунд між української та російською делегаціями. Сторони ні до чого конкретного не домовились, окрім покращення логістики гуманітарних коридорів. Втім навіть цю домовленість російська сторона постійно порушує.

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