У понеділок, 7 березня, у Біловезькій пущі в Білорусі відбувся третій етап переговорів між Україною та Росією. Вони тривали близько чотирьох годин.

Як повідомив радник голови Офісу президента та член української делегації Михайло Подоляк, сторони домовилися про покращення логістики гуманітарних коридорів, а щодо припинення вогню та бойових дій триватимуть консультації.

«Ми отримали деякі позитивні зрушення по логістиці гуманітарних коридорів: у них будуть внесені зміни, і так ми отримаємо ефективнішу допомогу людям, які потерпають від російської агресії. По головному питанню припинення вогню, перемир’я та закінчення бойових консультації будуть продовжити. Поки що результатів, які суттєво покращують ситуацію, немає», – повідомив він у Twitter.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Нагадаємо, що офіційні переговори між Україною та Росією стосовно російського вторгнення розпочалися 28 лютого в Білорусі. Після другого етапу 3 березня делегації змогли домовитись лише про створення гуманітарних коридорів у містах, де ведуть найжорсткіші бої.

Однак росіяни не виконали цієї умови і почали обстрілювати мирне нселення, яке почали виводити через «зелені коридори» з Маріуполя, Бучі, Гостомеля та Ірпеня.

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