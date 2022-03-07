Росія запропонувала створили гуманітарні коридори з Києва, Харкова, Сум, щоб евакуювати населення в Білорусь та РФ. Україна одразу відмовилась від такої пропозиції і просить дати можливість вивезти населення у більш спокійні райони України. Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка України Ірина Верещук під час ранкового звернення у понеділок, 7 березня.

Як повідомила Ірина Верещук, в 00:30 Росія надіслала лист, у якому запропонувала запровадити режим тиші з 10:00 ранку понеділка, 7 березня. Росіяни запропонували зробити гуманітарні коридори з Київщини, Харківщини та Сумщини, щоб евакуювати людей через Білорусь у Російську Федерацію. За словами росіян, таку пропозицію підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Україна одразу відмовилась від такої пропозиції і направила відповідь з РФ.

«Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти у Російську Федерацію. Сподіваюсь, що Еммануель Макрон розуміє, що його ім’я і щире намагання зарадити і допомогти населенню України, а також іноземцям, насправді використовує і маніпуляцією саме РФ. Ми у відповідь на такий лист направили своє бачення, як мають виглядати гуманітарні коридори, і ми готові відкрити такі коридори», – сказала Ірина Верещук.

Так, українська сторона запропонувала відкрити гуманітарні коридори з 10:00, щоб дати можливість українцям та іноземцям евакуюватись у західну частину Україна або за кордон.

Нагадаємо, вперше режим тиші у гарячих точках в Україні запровадили 5 березня. Планувалось, що у цей день вивезуть населення з Маріуполя та Волновахи. Втім росіяни почали обстрілювати мирне населення і організувати гуманітарні коридори так і не вдалося. А 6 березня росіяни обстріляли мирне населення під час евакуації з Ірпеня.

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