Росіяни вже втретє зривають евакуацію мирного населення в Маріуполі

Російські військові розпочали атаку в напрямку гуманітарного коридору, який у вівторок, 8 березня, організували в Маріуполі.

Як повідомили в прес-центрі Операції об’єднаних сил, за попередньою домовленістю між Україною та Росією 8 березня в Маріуполі організували гуманітарний коридор для евакуації мирного населення. За маршрутом виходу людей з міста розчистили дорогу від мін та зняли загородження.

Однак росіяни заблокували виведення дітей, жінок та літніх людей із міста та почали атаку в напрямку гуманітарного коридору.

«Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними», – йдеться в повідомленні прес-центру ООС.

Це вже третя спроба евакуювати мирне населення з Маріуполя, де не припиняються бойові дії. Всі рази окупанти, попри домовленість про припинення вогню на час евакуації, зривали виведення мирних мешканців із зони бойових дій. 6 березня росіяни обстріляли автобуси з цивільними.

На останніх російсько-українських переговорах, що відбулися 7 березня в Білорусі, сторони домовились покращити логістику гуманітарних коридорів.

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