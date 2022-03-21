Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша повідомив, що словенські дипломати планують повернутися до Києва і закликав інші європейські країни також повернути своїх дипломатів.

«Словенія відправить своїх дипломатів назад до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС зробив те саме. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки», – написав він у Twitter у неділю, 20 березня..

Зазначимо, що за кілька днів до російського вторгнення, яке прогнозували іноземні розвідки, десятки країн евакуювали своїх дипломатів із Києва, а деякі – взагалі з України. Деякі дипломатичні місії переїхали до Львова або Чернівців. Також міністерства закордонних справ багатьох країн зверталися до своїх громадян з проханнями покинути Україну.