Однією з причин візиту депутатів сейму Литви в Україну - перейняти воєнний досвід нашої держави

В Україну прибула делегації сейму Литовської Республіки. Як пояснив віце-спікер сейму Паулюс Саударгас, мета поїздки – побачити актуальну ситуацію та потреби, яким можна допомогти Україні, поспілкуватися з біженцями та перейняти воєнний досвід нашої держави. У суботу, 2 квітня, литовські парламентарі відвідали Львів.

Під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим, литовська делегація наголосила, що Литва й надалі активно лобіюватиме вступ України до Європейського Союзу.

«У вашої армії є неймовірна воля та мужність: сьогодні ви захищаєте не лише свою державу – ви захищаєте Європу. Ми вже говоримо, що армія України – це армія Європи. Не розуміємо, які можуть бути заперечення щодо вашого вступу до Євросоюзу. Будемо лобіювати це питання», – зазначив голова комітету сейму Литви з національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас.

Також представники Литви хотіли особисто переконатись, які потреби мають українські біженці та зокрема місто Львів, яке їх приймає. Вони відвідали логістичні центри. Про поточну ситуацію в місті розповів мер Львова Андрій Садовий.

«До нашого міста приїхало 200 тисяч українців, чиї міста обстрілюють. Союз «Україна – Польща – Литва – Туреччина – Велика Британія» – це можливість вільного життя без небезпеки з боку Росії. Чим потужнішою буде ваша допомога, тим сильнішими будемо ми. Ваша держава дуже багато зараз робить, аби пробудити Європу, але нам потрібно ще більше підтримки, важливим є кожен день», – наголосив Андрій Садовий.

Також міський голова закликав до зміцнення економічних зв’язків між обома державами та залучення інвестицій.

До слова, делегація сейму Литви передала Львову 4 автомобілі швидкої допомоги.