Юрія Сливу звільнили з посади судді Київського апеляційного суду

Вища рада правосуддя звільнила затриманого на хабарі Юрія Сливу з посади судді Київського апеляційного суду. Про це йдеться у повідомленні ВРП, опублікованому у вівторок, 22 квітня.

Зазначається, що Юрія Сливу звільнили з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Таке рішення ухвалили 12 членів Вищої ради правосуддя.

«Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Київського апеляційного суду Юрія Сливу до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади», – йдеться у повідомленні ВРП.

У чому підозрюють Юрія Сливу

29 листопада 2023 року НАБУ та САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у 35 тис. доларів, який вони розділили між собою. За даними слідчих, хабар суддям надав представник приватної компанії за рішення на його користь – скасування арешту майна приватного товариства. Правоохоронці не розголошували ім’я суддів, але за даними «Суспільного», йшлося про Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна.

6 грудня 2023 року суд обрав для Юрія Сливи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,5 млн грн. 8 грудня 2023 року стало відомо, що Юрій Слива сплатив заставу та вийшов з СІЗО.

У листопаді 2024 року на сайті Судової влади України повідомили про звільнення В'ячеслава Дзюбіна з посади судді Київського апеляційного суду. 11 квітня Вища рада правосуддя звільнила ще одного фігуранта справи – суддю Віктора Глиняного.

За інформацією «Слідство Інфо» хабар суддям надав експрезидент «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого СБУ затримала у жовтні 2022 року. Богуслаєва підозрюють у співпраці з Росією. Зокрема, двигуни компанії «Мотор Січ», якою володів Богуслаєв, виявили у збитих російських гелікоптерах. Також слідчі встановили, що він продавав обладнання підсанкційними іранськими компаніями. Крім того, встановлено, що підприємець наказав підлеглим пошкодити гелікоптери, які міністерство оборони мало купити в «Мотор Січ» на потреби Збройних сил України.