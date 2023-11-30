Наразі вирішується питання щодо оголошення суддям підозри

НАБУ та САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на корупції. Судді отримали хабар у 35 тис. доларів та розподілили отримані гроші між собою, повідомили у прес-службі НАБУ у четвер, 30 листопада.

За даними правоохоронців, суддів КАС викрили 29 листопада на отриманні неправомірної вигоди за ухвалення потрібного стороні рішення. За це судді отримали 35 тис. доларів.

«Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. доларів», – повідомили у прес-службі НАБУ.

Передача хабаря відбулася 28 листопада. Тоді суддя-посередник залишив собі 10 тис. доларів, а 25 тис. збирався передати колегам. Гроші суддя зберігав у коробці з-під віскі.

За даними «Суспільного», йдеться про суддів Апеляційного суду Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна. Вони розглядали одну з апеляцій колишнього президента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.

Детективи НАБУ виявили та вилучили кошти під час обшуків за місцем роботи та проживання суддів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація – ч. 3 ст. 28 ККУ (кримінальне правопорушення за змовою), ч. 4 ст. 368 ККУ (хабарництво). Суддям може загрожувати до 12 років позбавлення волі без права обіймати певні посади протягом трьох років та з конфіскацією майна.