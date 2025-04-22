Кабінет міністрів затвердив порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву. Про це повідомило у вівторок, 22 квітня, Міністерство оборони України.

Метою створення мережі таких центрів є підготовка українців до національного спротиву, формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту держави.

Центри створять у Києві та у різних областях України у формі комунальних установ або підприємств.

«Матеріально-технічна база Центрів формуватиметься коштом місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Йдеться про навчальне обладнання, засоби зв’язку, макети зброї, навчальну зброю, тренажерні комплекси тощо», – додають у повідомленні.

На посади інструкторів призначатимуть передусім ветеранів ЗСУ, а за потреби залучатимуться чинні військовослужбовці Сил ТрО ЗСУ та ССО.

Раніше повідомляли, що у кожній області України відкриють центри з обміну полоненими. Представництва Коордштабу з питань повернення полонених запрацюють у травні