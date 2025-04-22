У Львові проводять рейди для перевірки пасажирських перевізників

Під час перевірки поблизу головного залізничного вокзалу у Львові виявили нелегальних перевізників, які надавали послуги таксі без ліцензії. На порушників склали адмінматеріали, їм загрожує штраф.

Як повідомили у вівторок, 22 квітня, в департаменті дорожнього господарства ЛОВА, інспектори відділу державного нагляду у Львівській області під час перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт у Львові виявили транспортні засоби марок Škoda та Hyundai, які надавали послуги перевезення пасажирів без ліцензії.

На власників транспортних засобів інспектори Укртрансбезпеки склали протоколи за порушення порядку господарської діяльності (ч. 1, ст. 164 КУпАП). Їм загрожує штраф від 17 тис. до 34 тис. грн. У Львівській ОВА уточнили ZAXID.NET, що згадані перевізники надавали послуги таксі.

«Нелегальні перевезення – це недоотримання коштів бюджетом та пенсійним фондом за рахунок несплачених податків та соціальних внесків. Водії, які працюють без ліцензій, нестимуть відповідальність відповідно до закону», – зазначив директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Орест Шуліковський.

Про факти неналежного надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на Львівщині мешканців просять повідомляти за номером «Гарячої лінії області» – 1684.