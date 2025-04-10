У Львові виявили перевізників-нелегалів

Під час перевірки у Львові виявили нелегальних перевізників, які працювали без ліцензії та використовували брендовані автомобілі відомих компаній.

Як повідомили у четвер, 10 квітня, у департаменті дорожнього господарства Львівської ОВА, інспектори відділу державного нагляду (контролю) у Львівській області під час перевірки у Львові виявили транспортні засоби марки Mercedes-Benz, Renault та Opel, які надавали послуги перевезення пасажирів без ліцензії, передбаченої п.24 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

У результаті на власників транспортних засобів інспектори «Укртрансбезпеки» склали протоколи. Їм загрожує штраф у від 17 тис. до 34 тис. грн.

Начальник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький уточнив ZAXID.NET, що йдеться про перевізників, які надавали послуги таксі. При цьому порушники нелегально використовували автомобілі з брендуванням відомих компаній.

«Це були два брендовані легкові автомобілі. Коли перевірили по базах, вони не були внесені в ліцензійну базу оператора таксі. Якщо сказати по простому, то хтось примазався до відомої мережі. У третьому випадку це був мікроавтобус Mercedes-Benz, який не мав будь-якої дозвільної документації, і, з пояснень водія, він був доповненням до міжнародного маршруту. Тобто, він у цій локації підбирав пасажирів, яких мав підвозити до якогось хабу, де очікував великий автобус певного міжнародного маршруту», – розповів Степан Рудницький.

Про порушення чи неналежне надання послуг автомобільними перевізниками мешканців просять повідомляти на «гарячу лінію області» – 1684.