Рейтинг Трампа залишається вищим, ніж рівень підтримки Джо Байдена

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа серед американців впав до рекордно низького показника з моменту його обрання – 42%. Про це повідомило Reuters у понеділок, 21 квітня.

Відомо, що на момент інавгурації Трампа його підтримували 47% американців та пізніше цей показник знизився до 45%. Однак зараз дії президента США схвалюють 42% громадян.

«Початок президентського терміну Трампа приголомшив його політичних опонентів. Причиною цього, зокрема, були його укази, що розширюють його вплив як на урядові відомства, так і на приватні установи, як-от університети та юридичні фірми», – йдеться у повідомленні.

Майже 83% американців вважають, що президент повинен підкорятися рішенням Федерального суду, навіть якщо він цього не хоче. Також громадяни незадоволені його покараннями університетів, які він вважає занадто ліберальними.

Щодо імміграції, то думки американців поділилися майже порівну: 45% респондентів схвалюють роботу президента США, а 46% – ні. Та 59% респондентів переконані, що США втрачають авторитет на світовій арені.

Втім варто зауважити, що рейтинг Трампа залишається вищим, ніж рівень підтримки Джо Байдена впродовж більшої частини його каденції.

Графік Reuters, порівняння схвалення американцями політики президентів Трампа та Байдена

Нагадаємо, 5 квітня у США відбулися протести проти політики Дональда Трампа, а також його соратника й мільярдера Ілона Маска. Акція мала назву «Hands Off».

20 квітня у США тисячі людей знову вийшли на протести проти політики Трампа. Протестами виказували невдоволення діями президента Дональда Трампа. Йдеться, зокрема, про його ініціативу щодо скорочення робочих місць в уряді США, запроваджені нові тарифи.