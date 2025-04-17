Трамп не вважає Зеленського винним у початку російського вторгнення в Україну

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за початок війни в Україні. Про це він заявив під час візиту прем'єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні до Вашингтона.

«Я не вважаю Зеленського відповідальним, але я не в захваті від того, що почалася ця війна. І тому я незадоволений ним, і я не задоволений іншими причетними», – сказав Дональд Трамп.

Дональд Трамп підкреслив, що не звинувачує українського колегу у початку російського повномасштабного вторгнення. Втім заявив, що «не сказав би, що він виконав найкращу роботу». Також американський президент заявив, що не є «великим фанатом» Володимира Зеленського.

Зазначимо, що 14 квітня Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social опублікував допис, у якому вкотре звинуватив президента України Володимира Зеленського в початку повномасштабного вторгнення Росії. Також президент США звинуватив у російсько-українській війні свого попередника Джо Байдена. Трамп заявив, що «війна між Росією та Україною – це війна Байдена», а не його.

Додамо, що Дональд Трамп неодноразово різко висловлювався щодо Володимира Зеленського. Зокрема, 19 лютого, після переговорів російських та американських делегатів заявив, що Україні «не слід було починати» війну. Того ж дня Дональд Трамп заявив, що Зеленський «помірно успішний комік, який вмовив США витратити 350 млрд доларів». Крім того, він заявив про необхідність провести в Україні вибори та назвав Зеленського «диктатором без виборів».

Вже 27 лютого Трамп відмовився від своїх слів. Американський президент заявив, що «не може повірити», що назвав Зеленського диктатором.

28 лютого між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом сталася суперечка в Овальному кабінеті. Президент України достроково покинув Білий дім, а Трамп звинуватив його у неповазі.