Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що назвав Зеленського диктатором

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився від своєї заяви, у якій назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів». Про це американський президент сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі, передає «Укрінформ».

Журналісти запитали Дональда Трампа, чи вважає він Володимира Зеленського диктатором. На що президент США відповів, що не може повірити у ці слова.

«Я говорив це? Я не можу повірити, що я це сказав», – заявив Дональд Трамп.

За словами Дональда Трампа, він має хороші стосунки з Володимиром Зеленським, які «можливо, стали трохи напруженими». Водночас американський президент запевнив, що очікує Володимира Зеленського у США для підписання «справді дуже важливої угоди для обох сторін». Йдеться про угоду щодо рідкісноземельних металів.

Також президент США повідомив, що обговорюватиме з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером досягнення миру в Україні. Кір Стармер своєю чергою підтвердив, що Велика Британія разом з Європою працюватимуть над мирною угодою для України.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що США провели гарні перемовини з Росією та Україною і він впевнений, що Владімір Путін не має наміру знову напасти на Україну.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп зробив кілька різких заяв на адресу Володимира Зеленського. З-поміж іншого 18 лютого президент США заявив, що президент України має низький рейтинг – 4%. Наступного дня, 19 лютого, Дональд Трамп заявив, що Зеленський «помірно успішний комік, який вмовив США витратити 350 млрд доларів». Крім того, він заявив про необхідність провести в Україні вибори та назвав Зеленського «диктатором без виборів».

Зазначимо, 23 лютого під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента заради миру в Україні або членства у НАТО. Також президент України розповів, що не ображається на заяви Дональда Трампа.