Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили розкрадання 153 млн грн з бюджету Києва. Гроші розікрали на будівництві Подільського мосту через річку Дніпро. Про це у вівторок, 22 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, до організації злочинної схеми причетні чинний та колишній керівники одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації (КМДА). Встановлено, що під час зведення мосту фігуранти протягом 2018-2019 років заплатили за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу майже в шість разів більше, ніж вони коштують насправді. Отриману «різницю» злочинці розподілили між собою.

«Щоб реалізувати схему, її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток. Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила 110 американських доларів, а фігуранти придбали її по 610 доларів за одиницю», – йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчі виявили та вилучили у затриманих комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

Наразі колишньому та чинному керівникам комунального підприємства КМДА, а також їхньому спільнику – тодішньому директору підрядної компанії – оголосили підозри у привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.