Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок чиновниці міськради через закупівлю товарів для військових зі збитками на понад мільйон гривень. Під час проведення закупівель чиновниця безпідставно врахувала податок на додану вартість (ПДВ). Суд призначив їй умовне покарання із забороною протягом двох років працювати на посадах, що пов’язані з проведенням публічних закупівель.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, Леся Сипень, перебуваючи на посаді заступниці начальника економічного розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету Стрийської міської ради, була уповноваженою за організацію та проведення процедур закупівель. Протягом листопада 2023 року – березня 2024 року вона недбало виконувала свої службові обов’язки, не переконалась, що товари оборонного призначення (станції керування FPV-дронами, дрони, приціли для ЗСУ) звільняються від оподаткування ПДВ, організувала та провела закупівлі з безпідставним врахуванням ПДВ. Через ці закупівлі громада переплатила понад мільйон гривень ПДВ.

Щодо посадовиці порушували кримінальну справу за фактом службової недбалості. У квітні 2025 року обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Виконком Стрийської міськради не заперечував проти укладення угоди.

Цю справу розглядав суддя Олександр Писарев, який дослідив усі матеріали та дані про обвинувачену. Зокрема, що вона раніше не судима та ініціювала скерування листів до компаній для повернення грошей. Наразі міськраді відшкодували 810 тис. грн, а позови на 244 тис. грн ще перебувають у суді.

Суддя затвердив угоду про визнання винуватості та призначив Лесі Сипень покарання – два роки іспитового терміну з дворічною забороною працювати на посадах, що пов’язані з проведенням публічних закупівель. Вирок ще можна оскаржити.