Начальник відділу Шептицької міськради переплатив за обладнання для лікарні

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та поліцейські викрили на службовій недбалості начальника відділу капітального будівництва Шептицької міськради на Львівщині Петра Павлюка. За версією правоохоронців, посадовець переплатив майже 700 тис. грн під час закупівлі медичного обладнання для місцевої лікарні.

Як повідомили у п’ятницю, 21 березня, у Львівській обласній прокуратурі, на замовлення відділу Шептицької міськради протягом жовтня-грудня 2022 року підрядник виконував роботи щодо реконструкції приймального відділення місцевої лікарні. Договір також передбачав поставку медичного та іншого обладнання.

Відповідно до закону, частина обладнання звільнялася від сплати ПДВ у межах заходів протидії коронавірусу.

У Шептицькому переплатили 700 тис. за обладнання для місцевої лікарні

«Попри це, за результатами наданих послуг посадовцем було погоджено акти приймання-виконання будівельних робіт, а також акти вартості устаткування, що постачалося підрядником, з безпідставним включенням податку на додану вартість до них», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Таким чином суб’єкту господарювання безпідставно перерахували майже 700 тис. грн бюджетних коштів. Чиновнику повідомили про підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав начальник відділу капітального будівництва Петро Павлюк.

У листопаді 2020 року відділ капітального будівництва провів тендер на реконструкцію приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради», за результатами якого було укладено договір із місцевим ТзОВ «Холдингова компанія «Квадратний метр». Вартість робіт становила 41 млн грн.