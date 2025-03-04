Новий ЦНАп у Белзі відкрили у жовтні 2024 року

Поліцейські Львівщини розслідують кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення грошей під час будівництва ЦНАПів у Івано-Франківській та Белзькій громадах на Львівщині. Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова, який арештував документи, вилучені під час обшуків у приміщенні виконавчого комітету Белзької міськради.

За матеріалами кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст. 191 ККУ, посадовці Івано-Франківської селищної ради та виконавчого комітету Белзької міської ради спільно з представниками підрядної організації налагодили схему заволодіння бюджетними коштами під час будівництва центрів надання адміністративних послуг у місті Белз (вул. Степана Бандери, 1) та в селищі Івано-Франкове (вул. Міцкевича).

Зокрема, в обох випадках підрядником було визначено ТОВ «Елегант», яке зареєстроване у Великому Любіні на Львівщині (власником є мешканець Комарна Іван Каблаш). У червні 2023 року фірма уклала договір з Івано-Франківською селищною радою на будівництво ЦНАПу на суму понад 12,3 млн грн. У липні 2023 року та ж фірма уклала договір з виконавчим комітетом Белзької міської ради на будівництво ЦНАПу на сму 12,6 млн грн.

У межах договорів передбачалось нове будівництво приміщень ЦНАПів для мешканців Белзької та Івано-Франківської об’єднаних територіальних громад. На сьогодні за згадані роботи підряднику перерахували загалом 22,6 млн грн.

Водночас правоохоронці встановили, що замовники разом із підрядником внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а сплачені замовниками суми не відповідають фактично виконаним обсягам робіт. Також виявлено завищені ціни на закуплені матеріали та обладнання.

У межах згаданого кримінального провадження суд наклав арешт на документацію, яка була вилучена 14 лютого під час обшуку в приміщенні виконкому Белзької міської ради.