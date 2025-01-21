Віталій Цимбалюк та ще двоє посадовців ДП «Ліси України» отримали підозри

Працівники ДБР повідомили про підозру виконавчому директору та двом директорам департаментів держпідприємства «Ліси України» за махінації під час тендеру із закупівлі мобільних телефонів. За версією слідства, посадовці провели закупівлю за завищеними цінами, що спричинило збитки у 3 млн грн. За даними ZAXID.NET, серед затриманих виконавчий директор держпідприємства Ігор Лицур та керівник закупівель Віталій Цимбалюк, син нардепа партії «Батьківщина» з Львівщини Михайла Цимбалюка.

Як повідомили у вівторок, 21 січня, у Держбюро розслідувань, у серпні 2023 року директор одного з департаментів ДП «Ліси України» ініціював закупівлю 2,5 тис. мобільних телефонів для потреб підпорядкованих підрозділів. При цьому він не дослідив ринкову вартість техніки та запропонував придбати телефони за понад 18 млн грн.

Директор іншого департаменту оголосив відповідний тендер, на який заявку подало лише одне приватне підприємство із пропозицією ціни на 30% вищою від ринкової. У результаті договір про закупівлю смартфонів було укладено із київською фірмою ТОВ «Графікапром», яка виявилася єдиним учасником тендеру та запропонувала ціну 17,2 млн грн.

Трьом посадовцям ДП «Ліси України» оголосили підозри

«Виконавчий директор ДП, керуючись службовими записками підлеглих, уклав відповідний договір на постачання телефонів. Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами та спричинили збитки державі на 3 млн грн», – сказано в повідомленні ДБР.

Трьом посадовцям ДП «Ліси України» повідомили про підозру у розтраті чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У ДП «Ліси України» розповіли, що закуплені 2500 смартфонів Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black використовують в роботі лісових господарств, зокрема, як платіжні термінали для розрахунків за дрова, також ними здійснюють фотофіксацію при завантаженні деревини на транспорт, вносять дані в Єдину систему обліку деревини (ЄОД).

«Щодо ціни закупівлі смартфонів питань взагалі не виникало. У результаті торгів вартість зменшилась з 18,92 до 17,22 млн грн. Тобто ціна одного телефону – близько 6 тис. грн. Така вартість закупівлі цілком відповідала ринковому рівню», – запевнили у держпідприємстві, зазначивши, що результатти держзакупівлі не були оскаржені.

«ДП “Ліси України” співпрацює зі слідством, сприяє встановленню всіх обставин процесу закупівлі», – сказано у повідомленні, поширеному 20 січня.

Віталій Цимбалюк є уродженцем Тернополя. Був головою страхової компанії «Княжа» у Тернополі, заступником директора «Львівтрансгаз» у Тернополі, помічником голови правління AT «Українська пожежно-страхова компанія». У 2010 році обирався депутатом Тернопільської міськради від Партії регіонів. Також очолює ГО «Тернопіль Європейський».