Представництво Європейського Союзу в Україні відновило свою роботу у Києві після перерви, пов'язаної з початком війни Росії проти України.

«ЄС повернувся до Києва!» – повідомила сторінка дипломатичної установи у Twitter у понеділок, 11 квітня.

Повідомлення проілюстроване знімком прапора ЄС на флагштоці, встановленому біля будівлі представництва на вул. Володимирській, 101 у Києві.

ЄС повернувся до Києва! pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022

Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Ряшеві на південному заході Польщі. 9 квітня прес-служба Європейської служби зовнішніх зв'язків у Брюсселі повідомила про повернення диппредставництва ЄС до Києва.

Минулого тижня про повернення посла до Києва заявила Литва. Дипломатів також повернуло МЗС Латвії. Наприкінці березня до столиці України прибув тимчасовий повірений у справах Словенії. З початку війни у Києві незмінно залишався посол Польщі в Україні, який уточнював ЗМІ, що окрім нього в українській столиці також працювали посол Туреччини та апостольський нунцій в Україні.