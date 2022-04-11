Представництво ЄС в Україні відновило роботу в Києві
Від початку війни дипломатичне представництво ЄС в Україні працювало з Польщі
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Представництво Європейського Союзу в Україні відновило свою роботу у Києві після перерви, пов'язаної з початком війни Росії проти України.
«ЄС повернувся до Києва!» – повідомила сторінка дипломатичної установи у Twitter у понеділок, 11 квітня.
Повідомлення проілюстроване знімком прапора ЄС на флагштоці, встановленому біля будівлі представництва на вул. Володимирській, 101 у Києві.
Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Ряшеві на південному заході Польщі. 9 квітня прес-служба Європейської служби зовнішніх зв'язків у Брюсселі повідомила про повернення диппредставництва ЄС до Києва.
Минулого тижня про повернення посла до Києва заявила Литва. Дипломатів також повернуло МЗС Латвії. Наприкінці березня до столиці України прибув тимчасовий повірений у справах Словенії. З початку війни у Києві незмінно залишався посол Польщі в Україні, який уточнював ЗМІ, що окрім нього в українській столиці також працювали посол Туреччини та апостольський нунцій в Україні.
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