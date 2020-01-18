Палата представників США оприлюднила нові докази у справі імпічменту Трампа

Палата представників США оприлюднила нові документи, надані колишнім бізнес-партнером особистого юриста президента США Львом Парнасом, що підтверджують інформацію про стеження за Марі Йованович, яка з 2 серпня 2016 року по 20 травня 2019 року була послинею США в Україні.

Як повідомляє CNN, серед документів є скріншоти текстової переписки між кандидатом в конгресмени від республіканців у Коннектикуті Робертом Хайдом та невідомим бельгійським номером, які, очевидно, стосуються стеження за Йованович. Хайд поділився цими скріншотами з Парнасом – так вони опинилися в його телефоні, який він передав у Палату представників.

Повідомлення, надіслане Хайду з бельгійського номера, власник якого наразі невідомий, містить офіційну фотографію Йованович. У повідомленні йдеться: «Мої контакти (ідеться про довірених осіб – прим. ред.) перевіряють. Повідомлю вам адресу наступного тижня».

Пізніше бельгійський номер пише Хайдові: «Нічого не змінилося, вона все ще не на місці, вони сьогодні перевіряють знову. Це підтверджує, що маємо всередині людину». «У неї були відвідувачі», – зазначає він іншого разу. Додамо, що сам Хайд раніше стеження за Йованович заперечував.

Нові документи також показують зв'язок між Парнасом та помічником члена Палати представників від Каліфорнії Девіна Нуньєса Дереком Харві, зокрема, те, що Парнас та Харві влаштовували інтерв'ю з українськими офіційними особами та зустрічі в готелі Trump International у Вашингтоні, у тому числі з Джуліані. Матеріали також свідчать про причетність Нуньєса, головного республіканця в Комітеті з розвідки Палати представників, до діяльності Джуліані та його спільників щодо цькування Йованович і пошуку компромату на політичних суперників Трампа.

Нагадаємо, що 16 січня в Сенаті США офіційно розпочався процес імпічменту президента США Дональда Трампа.