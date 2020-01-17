МВС та посольство США будуть розслідувати можливе стеження за Марі Йованович

Міністерство внутрішніх справ планує планує створити разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за експослом Сполучених Штатів Марі Йованович. Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у коментарі «Голосу Америки».

«Сьогодні я спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл Сполучених Штатів Америки. Ми маємо спільну мету – захист прав людини та недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні зносини. Вже у понеділок ми плануємо створити зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для з'ясування усіх обставин та неупередженого розслідування цього інциденту», – заявив Аваков.

Зазначимо, що раніше Аваков запропонував американській стороні взяти участь у розслідуванні щодо можливого стеження за експослом США Марі Йованович під час її каденції в Україні.

Як повідомлялося, Комітет з розвідки Палати Представників опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні посла США Марі Йованович, за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

Зокрема, йдеться про листування між бізнесменом з Флориди Левом Парнасом і Робертом Хайдом, кандидатом в Конгрес від республіканців в Коннектикуті. ЗМІ повідомили, що Хайд, імовірно, надавав інформацію про пересування Йованович в Києві.

З іншого оприлюдненого листування – адвоката президента США Рудольфа Джуліані і Лева Парнаса — американська преса зробила висновок, що Парнас знав, що за екс-послом США в Україні Марі Йованович стежать.

16 січня Національна поліція відкрила кримінальні провадження після оприлюднення у ЗМІ інформації щодо можливого незаконного стеження за екс-послом США в Україні Марі Йованович.