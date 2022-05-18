Співробітники американського посольства в Україні підняли національний прапор США на флагштоку посольства своєї країни

Посольство США в середу, 18 травня, відновило роботу в Києві – більш ніж через три місяці після того, як призупинило її через загрозу російського вторгнення в Україну.

Американські дипломати покинули столицю України 14 лютого, за 10 днів до російського вторгнення. 18 травня, над будівлею посольства знову замайорів державний прапор США.

Як повідомило «Радіо Свобода», поки що у Києві працюватиме обмежена кількість дипломатів. Очікується, що вона поступово збільшуватиметься.

Зазначимо, що після закриття посольства 14 лютого його роботу облаштували у Львові. Після початку широкомасштабної війни на певний час американські дипломати виїхали до Польщі, проте частина працівників посольства приїжджала до Львова, щоб вирішувати нагальні завдання.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін 2 травня повідомила, що до кінця місяця посольство США може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація. Вона повернулася до Києва 9 травня.

Загалом у квітні-травні до Києва повернулися дипломати низки країн, які залишили місто через російське вторгнення.