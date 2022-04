У п'ятницю, 29 квітня, посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила про своє повернення до Києва. Про це з посиланням на Twitter дипломатки повідомила «Європейська правда».

«Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві», – написала вона у Twitter.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz