29 квітня Мелінда Сіммонс повідомила про своє повернення до Києва

У п'ятницю, 29 квітня, посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила про своє повернення до Києва. Про це з посиланням на Twitter дипломатки повідомила «Європейська правда».

«Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві», – написала вона у Twitter.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022

Зазначимо, що деякий час у березні дипломатка з міркувань безпеки перебувала за межами України, усі дипломатичні місії Великої Британії не працювали. 22 квітня стало відомо, що Велика Британія повертає своє посольство в Україні зі Львова назад до Києва.

Нагадаємо, Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також у п’ятницю, 29 квітня, свою роботу у Києві відновило посольство Азербайджану. Загалом, відомо, що вже понад 20 дипломатичних представництв різних країн повернулися працювати до Києва. Зокрема, ZAXID.NET повідомляв про повернення дипломатичних представництв Литви та Латвії, Чехії, Туреччини. Також у Києві вже відновило роботу представництво ЄС в Україні. Проте міська влада Києва наполягає, що у столиці все ще небезпечно.

Також в Україну вже повернулися дипломати американського посольства. Щоправда, наразі вони ще перебувають у Львові. Наразі вони працюють над тим, щоб повернутися до Києва.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни майже всі посольства або переїхали до інших міст, або повністю припинили свою діяльність. Багато тимчасово перебралися до Львова.