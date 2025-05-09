Пам'ятник Степанові Чубенку стояв у Саду Бернацького в Краматорську з 2021 року

Пам'ятник 16-річному Степану Чубенку, якого 2014 року закатували російські окупанти, евакуювали з Краматорська Донецької області до Бартатова, що біля Львова. Скульптуру зберігатимуть на базі ФК «Карпати» у селі Бартатів на Львівщині. Краматорська міська воєнна адміністрація повідомила, що транспортували пам'ятник коштом ФК «Карпати».

У коментарі «Суспільному» очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко розповів, що постамент Степанові Чубенку евакуювали на прохання його матері – Сталіни Чубенко. До Краматорська постамент повернуть після завершення бойових дій.

Директор з маркетингу «Карпат» Юрій Зелик зазначив, що пам'ятник вже перевезли до Бартатова. «Не плануємо встановлювати. Він буде на відповідальному зберіганні згідно з договором між Краматорською радою та футбольним клубом "Карпати"», – сказав Юрій Зелик.

Мама Степана Чубенка Сталіна розповіла «Суспільному», що евакуація скульптури була вимушеним кроком. За словами жінки, до неї звернулись друзі Степана з добровольчого формування «Сотня Лева» й повідомили, що директор ФК «Карпати» може власним коштом перевезти пам'ятник до Львова. Зазначимо, що коли проросійські бойовики затримали Степана Чубенка в окупованому Донецьку, у нього був шарф ФК «Карпати» та синьо-жовті стрічки.

«Побратими Стьопи сказали, що директор ФК "Карпати" запропонував перевезти памʼятник на зберігання до Львова своїм коштом. І ми вирішили скористатись цією пропозицією. І от зараз Стьопа у Львові. Це не зрада, це вимушений тимчасовий крок», – сказала Сталіна Чубенко.

Вона пригадує, що Степан подружився з «Сотнею Лева» у 2014 році під час поїздки до Києва. Хлопець хотів добровільно потрапити на фронт, але не зміг цього зробити через свій вік.

Степан Чубенко мріяв стати професійним воротарем. Фото Донецької ОВА

Додамо, що Степан Чубенко народився 1997 року у Краматорську. З дитинства займався греко-римською боротьбою та був воротарем молодіжної команди ФК «Авангард». Також Степан писав вірші.

Степан Чубенко у жовтні 2013 року взяв участь у марші УПА в Києві. Після цього він організовував проукраїнські акції в Краматорську. Крім цього, Степан з друзями опікувався одним з сиротинців у Краматорську. Під час проросійських мітингів хлопець зняв прапор бойовиків із міської площі. Трофей зберігають у музеї Степана Бандери міста Косів Івано-Франківської області.

У липні 2014 року підлітка у Донецьку затримали бойовики псевдореспубліки, коли він їхав з Києва до Краматорська. Окупанти катували хлопця, після чого розстріляли. Сталіні Чубенко повернули тіло сина через 3,5 місяці.

Торецький міський суд виніс вирок за вбивство підлітка трьом бойовикам батальйону «Керч» – Юрію Москальову, Вадиму Погодіну та Максиму Сухомлинову. Їх заочно засудили до довічного ув'язнення.

Щоб вшанувати пам'ять Степана Чубенка у Краматорську щорічно відбувалися футбольні турніри пам’яті. У 2021 році ліцей №12 Краматорська, де навчався Степан, назвали на його честь. Того ж року в Краматорську, у Саду Бернацького, відкрили пам'ятник Степану Чубенку.

Підлітка посмертно нагородили орденом «За мужність». Журналіст «Радіо Свобода» Сергій Горбатенко зареєстрував на сайті президента петицію про присвоєння Степану Чубенку звання Героя України. Підписати петицію можна за посиланням.