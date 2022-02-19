Посольство Великої Британії тимчасово переносять з Києва до Львова. Про це у п’ятницю, 18 лютого, повідомили на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Таке рішення у МЗС пояснюють зростанням кількості російських військ на кордоні з Україною та загрозою вторгнення.

«Із січня 2022 року нарощування російських сил на кордонах України посилило загрозу військових дій. Посольство Великої Британії у Києві тимчасово переміщується. Персонал посольства працюватиме з офісу у Львові», – йдеться в повідомленні на сайті МЗС Великої Британії.

МЗС радить британцям покинути територію України та не подорожувати туди без вагомої причини. Офіс посольства у Львові працюватиме лише за попереднім записом.

Нагадаємо, що раніше у Львові планували відкрити представництво Великої Британії, де надаватимуть консульські послуги та видаватимуть документи.

Через загрозу повномасштабної російської агресії свої посольства з Києва у Львів уже перенесли США, Канада та Австралія, а з Дніпра – Німеччина.