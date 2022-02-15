Британія оголосила про відкриття у Львові нового офісу. Тут громадяни зможуть отримувати документи і консульську підтримку.

«Велика Британія відриває офіс у Львові, який зможе видавати документацію і надавати консульську підтримку», – повідомили у вівторок, 15 лютого, на сторінці посольства Великої Британії в Києві у Facebook.

Отримати послуги можна буде лише за попереднім записом. Проте більше деталей наразі не повідомляють.

У повідомленні також зазначено, що «будь-які військові дії Росії в Україні серйозно вплинуть на здатність посольства Великобританії в Києві та офісу у Львові надавати будь-яку консульську допомогу», тож громадяни Великобританії не повинні очікувати посилення консульської підтримки чи допомоги з евакуацією.

Також відомо, що наразі посольство у Києві залишається відкритим. Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс з основною командою перебувають у Києві.

Нагадаємо, 11 лютого МЗС низки країн, серед яких і Великобританії, закликали своїх громадян залишити Україну через загрозу збройної агресії Росії. Британія та США відкликали інструкторів, які навчали українських військових. Також 13 лютого американські та британські члени місії ОБСЄ виїхали з Донецька. Через загрозу російської агресії низка країн повідомили про перенесення своїх дипломатичних представництв до Львова. Про тимчасове перенесення свого генконсульства з Дніпра до Львова повідомила Німеччина, а з Києва до Львова – Канада, Австралія та США.

Зазначимо, що сьогодні під час зустрічі з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка разом із командою посольства тимчасово працюватиме в місті, мер Львова Андрій Садовий зазначив, що потрібно обговорити можливість відкриття Генерального консульства США у Львові.