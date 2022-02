Американські працівники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у неділю, 13 лютого, покинули тимчасово непідконтрольний Донецьк. Поведінка представників США викликана побоюваннями можливого російського вторгнення, повідомляє Reuters.

Журналісти агентства стали свідками від'їзду кількох авто зі спостерігачами. Проте офіційного роз'яснення від ОБСЄ наразі немає.

Раніше США та низка європейських країн закликали своїх громадян негайно покинути Україну, щоб уникнути вторгнення, попередивши, що напад може статися будь-коли.

Кореспондент британської газети Guardian Шон Волкер у своєму Twitter повідомив, що британські члени місії поряд з американськими будуть відкликані з України.

Foreign office confirms that UK members of the OSCE monitoring mission will be withdrawn from Ukraine. Along with US members (and probably some others). So at this key time, the only force that has been monitoring the ceasefire (& violations of) in E Ukraine will be decimated.