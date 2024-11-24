'Мультфільм вийде влітку 2025 року

Кіностудія DreamWorks оприлюднила трейлер свого очікуваного проєкту «Поганці 2».

У продовженні мультфільму 2022 року «Поганці», натхненням для якого стали культові кінострічки про пограбування, пан Вовчук та його банда тварин-злочинців намагаються звикнути до свого нового життя по правильний бік закону. Поганці, як повідомляє головний герой у першому трейлері, «стали на стежку добра», проте їхня репутація значно ускладнює їм чесне життя. Наприклад, пан Вовчук не може влаштуватися на роботу в... банк, який він тричі пограбував.

Як раптом їх викрадає інша команда злочинців, до якої входять погані дівчата. І називаються вони Поганки. Їм потрібна допомога у грандіозній справі, пов'язаній з запуском ракети у космос.

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Раніше головного героя «Поганців» озвучував Сергій Притула, але поки невідомо, чи він повернеться до цієї ролі. В українські кінотеатри мультфільм «Поганці 2» з’явиться 31 липня 2025 року.