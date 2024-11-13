Як зіпсувати хорошу породу? Зняти про неї фільм! Таке пародоксальне твердження кінологів цитує портал GSMinfo. Ми вирішили пригадати, як популярні фільми впливали на життя тої чи іншої породи.

Адже у фільмах собаки часто показані зовсім не так, як притаманно певній породі. Крім того ніхто не попереджає, з якими труднощами можуть зустрітись власники собак. Звісно, кожен пес – постійне джерело позитивних емоцій, проте лише у тому випадку, якщо до вибору породи підходити усвідомлено.

«Гра престолів»

Мабуть, найбільше від кіно постраждали хаскі. Вони ставали героями фільмів «Снігові пси», «Балто», «Великі перегони на Алясці», «Того», «Білий полон», «Біле ікло», «Поклик предків» і, звісно ж, серіал «Гра престолів», де саме хаскі зіграли лютововків.

Це спричинило спочатку великий попит, а потім повідомлялося, що британські шанувальники «Гри престолів» почали масово віддавати придбаних хаскі в притулки для тварин. Фанати купували їх, не розуміючи, що вихованці не призначені для утримання в тісних квартирах. Загалом з дня виходу «Гри престолів» кількість хаскі, від яких відмовились власники, збільшилася у 8 разів. Крім того хаскі, які не мають змоги кудись дівати свою енергію є лідерами серед собак-втікачів, які губляться під час прогулянок.

Пітер Дінклейдж та його пес з притулку

Виконавець ролі Тіріона Ланністера Пітер Дінклейдж навіть звернувся до шанувальників саги із закликом не купувати собак породи хаскі тільки через серіал.

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«Будь ласка, якщо ви збираєтеся привести в дім собаку, упевніться, що ви готові до такої величезної відповідальності, і пам'ятайте, що завжди потрібно брати тварину з притулку», - йшлося у зверненні Дінклейджа, який сам має пса, взятого з притулку.

«101 далматинець»

Схожа доля спіткала далматинів після фільмів «101 далматинець» 1985 і 1991 років. Народжуваність цієї породи зросла з 8 до 42 тисяч на рік! Багато з них опинилась у притулках. Далматинців виводили для полювання, охорони та супроводу пожежних екіпажів. Досі далматинці вважаються талісманами пожежників. Вони не пристосовані для життя у квартирах та дитячих ігор. Як і хаскі, вони потребують багато руку, а без належних фізичних та розумових навантажень тварини трощать квартиру та можуть бути агресивними. Варто зауважити, що після масової відмови власників від далматинців студія Disney забила на сполох та почала співпрацювати із зоозахисниками.

«Комісар Рекс»

Німецькі вівчарки також розділили долю кінопорід, насамперед завдяки серіалу «Комісар Рекс». Звісно, кмітливого та слухняного собаку можна багато чому навчити. Але це вимагає спеціальних знань та терпіння. Крім того (і це стосується не лише вівчарок, у фільмі одного і того ж героя можуть грати декілька псів). З 2012 року німецькі вівчарки посідають друге місце в рейтингу найпопулярніших порід та третє – у рейтингу відмовників.

«Хатіко»

У 1997 році після «Людей у чорному» відмовниками були мопси. «Блондинка в законі» та «Крихітка з Беверлі-Гіллз» спричинились до проблем з чіхуахуа. Також кіно впинуло на долю коллі («Лессі»), сенбернарів («Бетговен»), джек-раселів («Маска»), акіта-іно («Хатіко») тощо.

«Маска»

Мабуть, важкої долі уникли хіба ґолден ретрівери (на головному фото), адже скільки їх у кіно не знімай, вони все одно орієнтовані насамперед на людину та їх головним бажанням є догодити їй. Проте і вони без тривалих прогулянок та належної уваги можуть стати великою проблемою.

«Лессі»

Звичайно, кіно не винне у тому, що люди надто довіряють екранній картинці та не хочуть вивчати спеціальну літературу перед тим, як заводити пса. Воно лише сприяє популярності тої чи іншої породи, так що відповідальність попри все залишається на власнику.