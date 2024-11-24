Попри участь зірок картина повністю провалилась

Фільм «Джокер: Божевілля на двох», де зіграли Хоакін Фенікс та Леді Ґаґа, що показує життя Артура Флека у в'язниці Аркхем та суд над ним, опинився лише на 31-му в американському прокаті цього року.

У США він зробив усього 58,3 млн доларів. Усього з початку свого прокату у жовтні сиквел «Джокера» заробив у світі 206,4 млн доларів, що є слабким результатом після 1 мільярда першої частини. Бюджет стрічки склав 200 млн доларів. Тобто, з урахуванням того, що касові збори виробник фільму у різних пропорціях ділить з кінотеатрами, картина навіть не змогла повернути вкладене.

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Найкращі касові збори фільм показав у Великій Британії (13,2 млн), Німеччині (9,4 млн), Італії (8,3 млн), Бразилії (8,1 млн), Мексики (8,0 млн), Франції (7,8 млн) та Китаю (7,6 млн).

Нагадаємо, фільм Тодда Філліпса «Джокер 2: Божевілля на двох» став першою голлівудською екранізацією коміксів, яка отримала рейтинг D на CinemaScore.

CinemaScore – це фірма, яка займається дослідженнями ринку в Лас-Вегасі. Він опитує кіноаудиторію, щоб оцінити їхні враження від перегляду за літерними оцінками, звітує про результати та прогнозує касові збори на основі даних. Рейтинг позначається літерами від А+ (найвищий) до F (найнижчий). Серед коміксів А+ отримував, наприклад, «Людина-павук: Навколо всесвіту» (2018).