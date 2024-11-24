Ввечері суботи, 23 листопада, у Винниках загинув пішохід. Його збив водій автомобіля Peugeot. ДТП трапилася близько 18:00. Попри допомогу медиків швидкої, пішохід помер від отриманих травм. Пішохід загинув внаслідок наїзду легковика (фото патрульної поліції) Слідчі встановлюють обставини аварії. За інформацією патрульної поліції Львова, впродовж останньої доби на дорогах Львівщини трапилося вісім ДТП, в яких травмувалися 11 людей та двоє загинули.

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