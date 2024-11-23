Першою пішохода збила вантажівка

На Львівщині загинув 36-річний пішохід. Його збила вантажівка, після чого тіло відкинуло на зустрічну смугу під колеса ще двох автомобілів. Слідчі встановлюють обставини ДТП.

Аварія трапилася 22 листопада близько 17:30 на трасі біля села Бабина неподалік Самбора.

«Водій вантажного фургону MAN TGA, 42-річний житель Львівщини, здійснив наїзд на пішохода. Від удару його відкинуло на зустрічну смугу, де на нього здійснили наїзд автомобілі Fiat Fiorino та BMW 530D, під керуванням 53-річного та 37-річного жителів Самбірщини», – повідомили у поліції.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 36-річний мешканець Самбірського району загинув на місці події.

Слідчі розпочали розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).