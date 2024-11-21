Аварія сталася у селищі Воловець вранці 20 листопада

Смертельна аварія сталася у селищі Воловець вранці 20 листопада. Закарпатець на вантажівці збив 56-річну місцеву мешканку і втік з місця аварії. Наступного дня водія розшукали у Стрийському районі і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 21 листопада, за кермом Mercedes Actros був 51-річний житель Мукачівщини. Він збив жінку, яка йшла узбіччям дороги.

«У селищі Воловець на узбіччі виявили жінку без ознак життя. Наїзд на неї було скоєно вантажним авто, водій якого залишив місце ДТП. Зловмисник встиг покинути межі області. Поліцейські передали орієнтування львівським колегам», – інформують правоохоронці.

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Водія затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої та залишення її в небезпеці, закарпатцю загрожує до восьми років позбавлення волі.