Аварія сталася вночі у селищі Кольчино Мукачівського району

Смертельна аварія сталася вночі у селищі Кольчино Мукачівського району. Місцева мешканка на Volkswagen зіткнулася з вантажівкою Volvo. Від отриманих травм водійка легковика загинула. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 20 листопада, ДТП сталася за півгодини до півночі. За кермом Volkswagen була 34-річна мешканка Мукачева.

«Рухаючись в напрямку міста Свалява, водійка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з вантажівкою Volvo. Внаслідок ДТП жінка загинула», – розповіли правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.