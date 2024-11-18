Аварія сталася у Тячівському районі 24 лютого 2022 року

Тячівський районний суд визнав винним уродженця селища Тересва Василя Шитіва у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння ДТП, в якій загинув мотоцикліст, пенсіонеру призначили три роки умовного терміну. Також він має заплатити 200 тис. грн за завдану моральну шкоду брату загиблого.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 листопада, аварія сталася 24 лютого 2022 року. Василь Шитів на ВАЗ, заїжджаючи у гараж, зіткнувся з мотоциклом Alfa-Moto. Отримавши численні травми, мотоцикліст помер до приїзду «швидкої допомоги».

Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину і зазначив, що встановив померлому пам’ятник. Дружина загиблого сказала, що не має претензій до обвинуваченого, а брат подав цивільний позов за завдану матеріальну та моральну шкоду. Суд врахував вік обвинуваченого – 74 роки і його позитивну характеристику за місцем проживання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Лілія Сас визнала Василя Шитіва винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначила йому 5 років ув’язнення з позбавленням права 2 роки керувати транспортними засобами. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного. Також закарпатець має сплатити 200 тис. за завдану моральну шкоду брату загиблого. На вирок можуть подати апеляцію.