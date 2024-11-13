Аварія сталася 12 листопада 2021 року у селі Вільхівці Тячівського району

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним уродженця села Новоселиця Тячівського району Богдана Іванцюка у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. За скоєння ДТП, в якій загинула неповнолітня пасажирка мотоцикла, водієві Mercedes-Benz призначили 3,5 роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 листопада, аварія сталася вранці 12 листопада 2021 року у селі Вільхівці Тячівського району. Богдан Іванцюк на Mercedes-Benz, повертаючи на парковку, зіткнувся з мотоциклом Kovі, що їхав у попутному напрямку, обганяючи автомобілі позаду. Від численних травм 16-річна пасажирка мотоцикла загинула на місці.

Під час судового засідання Богдан Іванцюк звинуватив у скоєнні ДТП мотоцикліста. За словами водія Mercedes, який того дня їхав з дружиною в пологовий будинок Тячева, вони заздалегідь планували зупинитися біля АВС у селі Вільхівці. Під час повороту до магазину у нього врізався водій мотоцикла, і розповів нібито йому, що в нього запотів шолом.

Суд не взяв до уваги покази свідків, які не були очевидцями ДТП та є родичами обвинуваченого. Натомість підтримав висновки експертиз, які вказували на те, що мотоцикліст фізично б не встиг загальмувати перед автівкою, яка виконувала маневр попереду з порушенням ПДР.

Дослідивши матеріали справи, суддя Марина Хамник визнала Богдана Іванцюка винним у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинула неповнолітня дівчина, і призначила йому 3,5 роки ув’язнення. Засудженого також на 2 роки позбавили права керувати автомобілями. На вирок можуть подати апеляцію.