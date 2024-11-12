Аварія сталася вночі у лісі поблизу села Велика Уголька Тячівського району

Смертельна аварія сталася вночі 12 листопада у лісі поблизу села Велика Уголька Тячівського району. Водій Nissan не впорався з керуванням і, з’їхавши у кювет, перекинувся в обрив. Внаслідок аварії двоє пасажирів позашляховика загинули.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, за кермом Nissan був 34-річний житель Тячівщини, а в салоні – четверо пасажирів.

«Позашляховик рухався ґрунтовою дорогою в лісовому масиві. Чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет, а опісля – перекинувся в обрив», – інформують правоохоронці.

Водія та ще одну пасажирку госпіталізували

Внаслідок ДТП 53-річний пасажир загинув на місці, ще один пасажир – 55-річний уродженець села Копашнево Хустського району – помер дорогою до лікарні. Також до медзакладу госпіталізували ще одну пасажирку та водія.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох людей. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.