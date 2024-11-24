Ростислав Замлинський знову займатиметься питаннями закупівлі

Ростислава Замлинського призначили першим заступником голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ). Як повідомив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, посадовець займатиметься закупівлею дронів для ЗСУ. У минулому Замлинський був заступником голови ЛОВА, потім – мінТОТ, міністра оборони. Він відповідав за закупівлі для війська та контролював усі підрозділи Міноборони, які мали б відслідковувати корупційні дії в міністерстві. У той час виникли скандали із держзакупівлями за завищеними цінами.

«Минулого тижня Кабмін вивів ДССЗЗІ з підпорядкування віцепремʼєру Михайлу Федорову, а до того – без пояснень та причин звільнив керівника служби з команди віцепремʼєра. І ось тепер 50 млрд грн на дрони витрачатиме Замлинський, який покривав корупцію в закупівлях Резнікова і підтримував політику останнього НЕ купувати мавіки», – написав Шабунін у Facebook.

У 2022-2023 роках Ростислав Замлинський був заступником міністра оборони Олексія Резнікова. Він займався фінансовими питаннями. У цей період виникли скандали із закупівлею яєць для ЗСУ за завищеною ціною по 17 грн та мінометної зброї на 1,3 млрд грн у «Львівського арсеналу».

Після скандалу та звільнення з Міноборони Замлинського призначили послом зі спеціальних доручень в МЗС, який відповідав за питання озброєння.

Також ЦПК зʼясував, що Замлинський повʼязаний з «вертолітним скандалом» 2021 року, коли Укроборонпром оголосив про начебто виготовлення в Україні вертольотів американського зразка, що виявилося брехнею.

Нового голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Кабінет Міністрів України призначив 15 листопада. Ним став бригадний генерал Олександр Потій. Зазначимо, що на закупівлю дронів для українського війська у держбюджеті 2025 року передбачили 46,9 млрд грн. Ними займатиметься саме Держспецзвʼязку.

Нагадаємо, Ростислав Замлинський працював заступником міністра оборони від січня 2022 року. До цього він з березня 2020 до листопада 2021 працював на посаді першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) Олексія Резнікова, який згодом став міністром оборони. Ще раніше, упродовж 2015-2019 років, Замлинський працював першим заступником голови Львівської ОДА Олега Синютки, а після його відставки у 2019 році впродовж кількох тижнів тимчасово виконував обов’язки голови ЛОДА.