Наразі невідомо за які саме «особливі доручення» відповідає Ростислав Замлинський

Колишнього заступника міністра оборони України Олексія Резнікова з питань фінансів та внутрішнього аудиту 48-річного Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. Про це у вівторок, 14 травня, повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

Фахівці Центру проаналізували декларації посадовця: у щорічній декларації за 2023 рік він зазначив вже нову посаду у МЗС. Ймовірно призначення відбулося на початку 2024 року.

ЦПК нагадує, що саме Замлинський, перебуваючи на посаді заступника Олексія Резнікова, опікувався фінансовими питаннями і в 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі харчів для Сил Оборони за завищеними цінами, зокрема відомого контракту із «яйцями по 17».

«Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держазакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обовʼязки Замлинського в будь-якій спосіб стосується зброї – таке рішення є злочинним», – прокоментував призначення голова правління ЦПК Віталій Шабунін у себе на сторінці у Facebook.

Напразі невідомо за які саме особливі доручення відповідає Замлинський у Міністерстві закордонних справ.

Водночас ЦПК нагадують, що на час розгортання скандалу із державними закупівлями Міноборони Замлинський контролював усі підрозділи Міноборони, які мали б відслідковувати корупційні дії в міністерстві: «включно із антикоруправлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією».

Як інформував ZAXID.NET, Ростислава Замлинського призначили заступником міністра оборони у січні 2022 року. До цього він з березня 2020 до листопада 2021) працював на посаді першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) Олексія Резнікова, який згодом став міністром оборони.

До цього, упродовж 2015-2019 років, Замлинський працював першим заступником голови Львівської ОДА Олега Синютки, а після його відставки у 2019 році впродовж кількох тижнів тимчасово виконував обов’язки голови ЛОДА.

У січні 2023 року ZN.UA оприлюднило розслідування про закупівлі Міноборони, в якому йшлося про те, що продукти для військовослужбовців закупляють за завищеними цінами, зокрема, яйця – по 17 грн/шт. Після скандалу низку чиновників Міноборони звільнили з посад та повідомили про підозри, а міністр Олексій Резніков анонсував реформу харчування в армії.