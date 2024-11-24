Поживна і смачна паста з фаршем і руколою чудово підходить для вечері в заклопотані будні. Якщо для обсмажки використовувати оливкову олію, старва буде більш легка, а якщо взяти масло, смак буде більш вершковим, ідеться на сайті Picante Cooking.

Інгредієнти:

250 грам короткої пасти, яку ви любите;

одна велика цибулина, порізана кубиками;

4 зубці часнику, вичавити;

250 грам фаршу (з улюбленого м’яса);

250 грам томатів черрі, розрізаних навпіл або в’ялених;

100 грам зелені руколи;

80 грам твердого сиру, дрібно натерти;

50 мл оливкової олії чи вершкового масла;

сік ¼ лимону;

сіль за смаком.

Процес приготування

Пасту відваріть до стану аль денте, як вказано на пакуванні. Збережіть одну склянку рідини з відварювання. Велику, глибоку сковорідку (або середню каструлю) поставте на середній вогонь, повільно обсмажте цибулю до м’якості. Додайте часник і фарш, смажте, поки фарш не почне рум’янитись. Тоді додайте черрі і лимонний сік, тушкуйте ще хвилину.

Викладіть у сковорідку пасту, половину сиру, руколу та пів склянки води з пасти. Прогрівайте страву, доки соус з пастою не закипить. Зніміть з вогню і, за потреби, додайте стільки води з пасти, скільки потрібно, щоб макарони не здавались сухими. Викладіть пасту в тарілки, посипте кожну порцію сиром і подавайте.