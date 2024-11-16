Пироги із солоними начинками – чудовий вибір страви для осені. Цей пиріг смакуватиме на вечерю і пасуватиме до сніданку. Його можна їсти гарячим і холодним. Також шматочок можна загорнути для перекусу на роботі. Цвітну капусту можна замінити броколі, а бекон – улюбленою шинкою, ідеться на сайті Picante Cooking.

Інгредієнти:

Для тіста (на два пирога діаметром 20-22 см)

320 грам пшеничного борошна;

1 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі;

225 грамів вершкового масла, порізати кубиками;

125 мл дуже холодної води.

Для начинки

300 грамів цвітної капусти, розділеної на дрібні суцвіття;

150 грамів нарізаного кубиками бекону;

150 грамів улюбленого напівтвердого сиру, натертого на великій тертці;

одна невелика цибулина, нарізана кубиками;

два яйця;

100 мл вершків жирністю 30%;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування

Важливо пам’ятати, що тісто для пирога треба підготувати заздалегідь – воно має відпочити в холодильнику упродовж кількох годин, а краще – ніч. Також частину тіста можна заморозити і використовувати за потребою.

Ще один лайфгак – щоб вийшло ідеальне тісто, всі продукти і посуд для замішування мають бути холодними. Спочатку змішуються сухі інгредієнти, а потім до них додається масло.

Змішайте просіяне борошно, цукор і сіль. Добре перемішайте і додайте масло, заздалегідь порізане кубиками. Втирайте масло в борошно дифузором для тіста або руками. Можна використати кухонний комбайн – режим імпульсного змішування. Частинами додавайте у тісто воду, зробіть з тіста кулю, з неї – диск, обгорніть харчовою плівкою і поставте в холодильник.

Після цього розкачайте тісто і обережно викладіть його на форму для випікання, сформуйте бортики. Проткніть тісто виделкою в декількох місцях і відправте його в холодильник ще на годину (не обов’язково).

У більшості випадків основу з тіста перед додаванням начинки треба підпекти окремо, проте не з цим пирогом, адже начинка тут доволі суха і тісто пропечеться разом з нею.

Обсмажте бекон, щоб з нього витопилося якомога більше жиру. Тоді додайте цибулю і смажте ще до її м’якості. Потім додайте в сковорідку цвітну капусту, посоліть і тушкуйте 1-2 хвилин. Після цього додайте сир і зніміть посуд з вогню, швидко перемішайте.

Викладіть начинку на тісто. Яйця змішайте з вершками і рівномірно розподіліть по начинці. Поставте пиріг у розігріту до 190 градусів духовку і печіть впродовж 45-50 хвилин з конвекцією. Після цього дайте пирогу відпочити 10 хвилин і подавайте до столу.