Пиріг – чудова осіння страва: ситна, тепла і ароматна. Для начинки можна використати будь-які продукти, що є в холодильнику. Сьогодні розкажемо, як приготувати пиріг з камамбером і черрі за рецептом від Picante Cooking. Замість камамберу можна також використати сир брі.

Інгредієнти:

Для тіста (на два пирога діаметром 20-22 см)

320 грам пшеничного борошна;

1 ст. л. цукру

1 ч. л. солі;

225 грамів вершкового масла, порізати кубиками;

125 мл дуже холодної води.

Для начинки (на один пиріг)

150 грам томатів черрі, розрізаних навпіл;

1 кружечок сиру камамбер, крупно порізати;

100 грам шинки, порізати кубиками;

2 ст. л. олії

100 грам улюбленого напівтвердого сиру, дрібно натерти;

2 яйця;

150 мл молока;

1 зубок часнику, вичавити;

сіль до смаку;

зелень петрушки для подачі, дрібно порізати.

Спосіб приготування

Важливо пам’ятати, що тісто для пирога треба підготувати заздалегідь – воно має відпочити в холодильнику упродовж кількох годин, а краще – ніч. Також частину тіста можна заморозити і використовувати за потребою.

Ще один лайфгак – щоб вийшло ідеальне тісто, всі продукти і посуд для замішування мають бути холодними. Спочатку змішуються сухі інгредієнти, а потім до них додається масло.

Змішайте просіяне борошно, цукор і сіль. Добре перемішайте і додайте масло, заздалегідь порізане кубиками. Втирайте масло в борошно дифузором для тіста або руками. Можна використати кухонний комбайн – режим імпульсного змішування. Частинами додавайте у тісто воду, зробіть з тіста кулю, з неї – диск, обгорніть харчовою плівкою і поставте в холодильник.

Після цього розкачайте тісто і обережно викладіть його на форму для випікання, сформуйте бортики. Проткніть тісто виделкою в декількох місцях і відправте його в холодильник ще на годину (не обов’язково).

Перед тим, як наповнити основу начинкою, її потрібно підпекти. Для цього наповніть основу керамічними кульками для випікання або сухим горохом чи квасолею, накрийте тісто пергаментом і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Якщо тісто попередньо не підпекти, воно не пропечеться з начинкою і залишиться вологим. Тож цей крок важливий.

Для начинки підрум’янте на сковорідці шинку. Окремо збийте до однорідності яйця, молоко, сіль, часник. Дістаньте з основи кульки (квасолю, горох) і викладіть на дно половинки помідорів, посипте шинкою, далі – камабмер. Залийте пиріг молочно-яєчною сумішшю і присипте натертим сиром.

Поставте пиріг в розігріту духовку на 25-30 хвилин. Верх повинен добре підрум'янитись, а яєчно-молочна маса – схопитись. Коли пиріг спікся, посипте його посіченою петрушкою, дайте постояти 5 хвилин і подавайте.